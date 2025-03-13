В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Марш Победы в Кишиневе на 9 мая станет кульминацией праздничных мероприятий в Молдавии, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в четверг экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
По словам политика, 2025 год очень важен для граждан Молдавии.
В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разработан очень серьёзный план мероприятий. Но кульминацией станет марш Победы 9 мая.
По его словам, в этой акции должны массово принять участие все представители общества.
Также Додон сообщил, что различные мероприятия пройдут в населенных пунктах республики. Особое внимание будет уделяться оставшимся в живых ветеранам, на сегодняшний день их осталось всего 29.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.