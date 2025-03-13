«Им бы этот “зонтик” надо над Францией не потерять». Лукашенко высказался о решении Макрона разместить «ядерный зонтик» над Европой

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед встречей в Кремле 13 марта, прокомментировал план о «ядерном зонтике» над Европой, пишет БелТА.
Глава государства, общаясь с журналистами, отреагировал на предложенный план главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Европы стоимостью 800 миллиардов евро и предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном «ядерный зонтик» для Европы.
— Им бы этот «зонтик» надо над Францией не потерять. А не то, что они этот «зонтик» над всей Европой будут держать. Это во-первых, — заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что пускай они этот свой «зонтик» поднимут хотя бы на Германией или же, образно говоря, поделятся ядерным оружием с Германией — «вечным историческим своим врагом».
— Вроде сейчас замирились. Кто его знает… У них претензий друг к другу колоссальное множество, — отметил президент Беларуси.
По его словам, у поляков с немцами «там противоречий куча».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.