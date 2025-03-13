Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, ролл из огурца с камчатским крабом». Меню обеда Лукашенко и Путина на встрече в расширенном составе опубликовали в сети

Мини-перчики и ролл с крабом вошли в меню обеда Лукашенко и Путина в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Мини-перчики и ролл с крабом вошли в меню обеда президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина Кремле 13 марта. Фото разместили в телеграм-канале «Пул Первого».

В сообщении сказано про начало расширенного состава переговоров, которые проходят формате официального обеда. В телеграм-канале уточнили, какие именно блюда подают во время обеда в Кремле.

Согласно опубликованной информации, во время обеда предлагают ролл из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами. Также среди блюд указаны похлебка грибная с копченой сметаной, щербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск» или говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом. Называется мусс из томленой ряженки с лесными ягодами. Сказано, что по запросу может быть предложено постное меню.

«Пул Первого» опубликовал меню обеда Лукашенко и Путина в Кремле 13 марта. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».

Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.

Кстати, глава государства высказался о решении Макрона разместить «ядерный зонтик» над Европой: «Им бы этот “зонтик” надо над Францией не потерять».