«Мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, ролл из огурца с камчатским крабом». Меню обеда Лукашенко и Путина на встрече в расширенном составе опубликовали в сети

Согласно опубликованной информации, во время обеда предлагают ролл из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами. Также среди блюд указаны похлебка грибная с копченой сметаной, щербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск» или говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом. Называется мусс из томленой ряженки с лесными ягодами. Сказано, что по запросу может быть предложено постное меню.