«Мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, ролл из огурца с камчатским крабом». Меню обеда Лукашенко и Путина на встрече в расширенном составе опубликовали в сети

Мини-перчики и ролл с крабом вошли в меню обеда президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина Кремле 13 марта. Фото разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
В сообщении сказано про начало расширенного состава переговоров, которые проходят формате официального обеда. В телеграм-канале уточнили, какие именно блюда подают во время обеда в Кремле.
Согласно опубликованной информации, во время обеда предлагают ролл из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами. Также среди блюд указаны похлебка грибная с копченой сметаной, щербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск» или говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом. Называется мусс из томленой ряженки с лесными ягодами. Сказано, что по запросу может быть предложено постное меню.
«Пул Первого» опубликовал меню обеда Лукашенко и Путина в Кремле 13 марта. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.
Кстати, глава государства высказался о решении Макрона разместить «ядерный зонтик» над Европой: «Им бы этот “зонтик” надо над Францией не потерять».