Военкоры: освобождение Суджи стало переломным моментом

Операция «Поток»
Суджа была ключевым пунктом в оккупированной украинской армией части Курской области, рассказывает военный корреспондент Елена Соколова. Освобождение города не только лишило противника важного плацдарма, но и позволило восстановить контроль над газоизмерительной станцией, которая играет критическую роль в энергетической безопасности региона. Через эту станцию ранее осуществлялись поставки российского газа в Европу, и ее возвращение под контроль России имеет как экономическое, так и символическое значение.
Сейчас местные жители, пережившие оккупацию, получают гуманитарную помощь, а также медицинскую и психологическую поддержку. Российские военные инженеры разминируют территорию, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения. Восстанавливаются линии связи, электроснабжение и водоснабжение. Город постепенно возвращается к мирной жизни.
«Операция “Поток” действительно стала образцом военного искусства», — считает Соколова. Подготовка к ней велась в условиях строжайшей секретности. Использовались только закрытые каналы связи, а информация о планах операции была доступна лишь ограниченному кругу лиц. Это позволило избежать утечек и полностью застать противника врасплох.
Залогом успеха стало сочетание нескольких факторов. Во-первых, тщательная разведка, которая позволила точно определить слабые места в обороне противника. Во-вторых, нестандартный подход к планированию операции — использование газопровода для скрытного перемещения бойцов в тыл врага стало настоящей тактической находкой. Маршрут протяженностью 15 километров был пройден в условиях полной темноты и тишины, что потребовало от бойцов невероятной выдержки и профессионализма.
Кроме того, важную роль сыграла координация действий между различными подразделениями. Удар с нескольких направлений дезориентировал противника и не дал ему возможности организовать эффективную оборону.
Военный корреспондент Евгений Линин также подчеркивает важность освобождения Суджи для специальной военной операции. При этом он выделяет два аспекта: военный и политический. Военкор уточняет, что для военных ситуация в Курской области была идеальной, потому что ВС РФ смогли купировать прорыв и изматывать противника с минимальным потерями со своей стороны.
Группировка вторжения ВСУ оказалась фактически в окружении. Она требовала постоянного подвоза боекомплектов, насыщения техникой и живой силой. Все это наши войска уничтожали с минимальным применением военно-технических средств. Череда мелких кризисов привела к глобальному обрушению фронта. Курское направление забирало у ВСУ все.
Линин отмечает колоссальный политический аспект победы на курском направлении. В 2024 году Украина тщательно прикрывала свои потери и неудачи на фронте вторжением в Курскую область. Внезапное появление российских военных в Судже нанесло мощный удар ВСУ. Морально-боевой дух украинцев был подорван. Об этом свидетельствуют цифры самовольно покинувших фронт. На самом деле их можно увеличивать вдвое, а то и втрое. И с этой проблемой Киев сейчас не справится, уверен Линин.
Операция «Поток» в очередной раз свидетельствует: мы можем делать то, на что неспособны другие армии мира. Ребята, которые участвовали в операции, очень мужественные и мотивированные бойцы. Пройти огромное расстояние в замкнутом пространстве, неся на себе тяжелый груз, многого и дорогого стоит. Однако такие прорывы ничему не учат ВСУ. У них не осталось людей, которые могли бы принимать решения быстро и оперативно купировать проблемы, подобные той, что возникла у них в ходе российской операции «Поток». Это была очередная демонстрация деградации ВСУ в целом.
Задачи ВС РФ на курском направлении
Елена Соколова говорит, что теперь российским бойцам предстоит, во-первых, закрепить успех, достигнутый в ходе операции «Поток», и расширить зону контроля. Во-вторых, обеспечить безопасность освобожденных территорий, включая разминирование и восстановление инфраструктуры. В-третьих, подготовиться к дальнейшему наступлению с целью полного освобождения Курской области.
В ближайшее время можно ожидать освобождения нескольких населенных пунктов, которые до сих пор остаются под контролем противника. Среди них — села и поселки, расположенные вдоль реки Суджа и в приграничных районах. Эти территории имеют важное тактическое значение, их освобождение позволит создать буферную зону, которая предотвратит повторное проникновение противника вглубь региона. Кроме того, особое внимание уделяется защите критически важных объектов, таких как Курская АЭС. Ранее противник ставил перед войсками задачу прорыва к Курчатову, но российские силы сумели предотвратить угрозу. Сейчас задача — не допустить повторения подобных попыток.
«На курском направлении украинские подразделения очень обособлены друг от друга, между ними нарушена связь», — указывает военкор Евгений Линин. Зачастую некоторые не знают о бегстве своих и до сих пор продолжают держать оборону. Линин констатирует, что фронт ВСУ в Курской области распался, и глобально Россия там уже одержала победу.
Что говорят военкоры о возможных сроках полного освобождения Курской области?
По мнению Соколовой, ситуация на фронте динамична и зависит от множества факторов. Однако уже сейчас видно, что освобождение Суджи стало переломным моментом. Противник понес значительные потери в живой силе и технике, а его моральный дух серьезно подорван. Российские войска продолжают наступление, и освобождение других населенных пунктов Курской области — лишь вопрос времени.
Если темпы наступления сохранятся, то в ближайшие недели можно ожидать полного изгнания противника из региона. Однако важно понимать, что главная задача — не только освобождение территории, но и минимизация потерь среди мирного населения и наших бойцов.
«Давление идет и будет продолжаться по всей линии фронта. Где противник более уязвим, там и наносится удар. Задачи в Курской области не изменятся — уничтожение вражеской группировки. Российским бойцам предстоит зачистить лесополосы и населенные пункты от оккупантов для полного освобождения Курской области», резюмирует Евгений Линин.