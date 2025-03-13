Военкоры: освобождение Суджи стало переломным моментом

Операция «Поток» в очередной раз свидетельствует: мы можем делать то, на что неспособны другие армии мира. Ребята, которые участвовали в операции, очень мужественные и мотивированные бойцы. Пройти огромное расстояние в замкнутом пространстве, неся на себе тяжелый груз, многого и дорогого стоит. Однако такие прорывы ничему не учат ВСУ. У них не осталось людей, которые могли бы принимать решения быстро и оперативно купировать проблемы, подобные той, что возникла у них в ходе российской операции «Поток». Это была очередная демонстрация деградации ВСУ в целом.