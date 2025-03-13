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FT: непримиримые позиции — смогут ли Россия и Украина договориться?

Украина, согласившись на предложение США о 30-дневном прекращении огня, дипломатическим путем поставила Россию в тупик. Если Кремль продолжит боевые действия, он рискует стать помехой на пути к миру и навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа. Но с другой стороны, Москва, учитывая ситуацию на поле боя, не спешит отказываться от своих требований. Удастся ли сблизить позиции сторон?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона стремится «закончить этот конфликт приемлемым для России и Украины способом, устойчивым и обеспечивающим стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе». Однако пропасть между конфликтующими сторонами огромна, говорится в статье Financial Times.

Рубио уже предупредил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки, поскольку он вряд ли сможет заставить Россию «вернуться туда, где она была в 2014 году».

Хотя в офисе президента Украины это признают, сам Зеленский неоднократно говорил, что Украина никогда не признает российский суверенитет над этими территориями официально.

Кроме того, Зеленский, похоже, признал, что США вряд ли согласятся на вступление Украины в НАТО, хотя обязательство по вступлению в Североатлантический альянс зафиксировано в украинской конституции в 2019 году. К тому же против этого выступает Москва, тем не менее оставляя за Украиной «суверенное право на вступление в ЕС».

Серьезные противоречия возникли и по поводу размещения миротворческого контингента на Украине. Россия заявила, что не согласится с развертыванием на территории Украины войск стран НАТО.

Солдат европейских стран альянса на территории Украины Москва сочтет «квазичленством» в НАТО, что для нее неприемлемо.

Однако Кремль не будет возражать против любых двусторонних договоренностей Киева с западными странами по вопросам безопасности. При этом Россия в рамках демилитаризации Украины требует ограничить численность ее вооруженных сил 50 000 человек, а также запретить развертывание ракет дальнего радиуса действия. Именно этот вопрос, согласно FT, сорвал мирные переговоры сторон в 2022 году.

Европейские партнеры Киева, наоборот, настаивают на том, чтобы вооружить Украину до зубов, поскольку считают ее первой линией обороны в случае потенциального конфликта с Россией.

Поэтому для них обучение и оснащение украинской армии является лучшей гарантией безопасности.

Камнем преткновения является и вопрос санкций, введенных в отношении России с 2014 года. В то время как Кремль настаивает на их отмене, Украина требует их ужесточения, а также конфискации российских активов на сумму около 200 млрд долларов, заблокированных на счетах в еврозоне.

Администрация Трампа может благосклонно отнестись к требованию Москвы, поскольку заинтересована в возможностях для бизнеса, которые откроются в случае нормализации отношений с Россией. Европейские страны, наоборот, готовы конфисковать эти активы и использовать их для вооружения и восстановления Украины.

Как утверждает FT, по каналам обратной связи с западными чиновниками российская сторона активно продвигает сценарий, в котором Украина станет «большой Австрией*» с конституционной гарантией нейтралитета.

Ее не будут принуждать официально признавать территориальные потери, но и воевать за возвращение утраченных территорий она не должна. В соглашении будет закреплен пункт о нейтралитете Украины, чтобы будет равносильно ее невступлению в НАТО. Но устроит ли это Украину?

* После Второй мировой войны бывшие союзники по антигитлеровской коалиции десять лет не могли договориться о будущем Австрии: станет ли она социалистической страной или пойдет по пути западных стран. В 1955 году они подписали декларацию о независимости Австрии, которая устанавливала ею нейтральный статус. В итоге нейтралитет позволил ей получить от США гарантии безопасности.

Однако после распада социалистического блока нейтральная Австрия фактически оказалась под «зонтиком» НАТО. Хотя Австрия отказалась от участия в военных союзах и размещения военных баз на своей территории, она вовлечена в различные военные программы НАТО, помогает альянсу в проведении боевых операций и входит в структуру безопасности Евросоюза.