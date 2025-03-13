FT: непримиримые позиции — смогут ли Россия и Украина договориться?

Кроме того, Зеленский, похоже, признал, что США вряд ли согласятся на вступление Украины в НАТО, хотя обязательство по вступлению в Североатлантический альянс зафиксировано в украинской конституции в 2019 году. К тому же против этого выступает Москва, тем не менее оставляя за Украиной «суверенное право на вступление в ЕС».