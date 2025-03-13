Захарова: Франция дала ВСУ спутниковые данные дня наведения Himars на рынок

С 5 марта США прекратили поставлять Украине разведданные со своих спутников, об этом стало известно из заявления директора ЦРУ Джона Рэтклифа. Днем ранее было объявлено о паузе в поставках вообще любой военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Эти шаги стали следствием разногласий между Киевом и Вашингтоном, последовавшим после скандала и ссоры между президентами Зеленским и Трампом в Овальном кабинете Белого дома. США пошли на них, чтобы принудить Зеленского к изменению своей позиции по мирным переговорам и принесению извинений Трампу.