Беларусь призвала Запад снять санкции на поставку жизненно важных лекарств

Дипломат напомнил, что с 2022 года компетентные органы ряда западных государств, которые отвечают за выдачу разрешений на экспорт наркотических и психотропных веществ, отказывали в ней. Это создало трудности, а иногда невозможность получения жизненно необходимых лекарств в Беларуси.