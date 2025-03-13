Беларусь призвала Запад снять санкции на поставку жизненно важных лекарств

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Беларусь призывает все западные страны, которые ввели ограничения на поставку жизненно необходимых препаратов, вернуться в правовое поле, заявил советник посольства Беларуси в Австрии Вадим Пахомчик на мероприятии, организованном Россией на полях 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.
Наличие и доступ внутри страны к лекарственным препаратам, содержащим наркотические и психотропные вещества, является одним из основных прав человека на достойную жизнь без боли и страдания.
Дипломат напомнил, что с 2022 года компетентные органы ряда западных государств, которые отвечают за выдачу разрешений на экспорт наркотических и психотропных веществ, отказывали в ней. Это создало трудности, а иногда невозможность получения жизненно необходимых лекарств в Беларуси.
По словам Пахомчика, белорусские фармпроизводители также столкнулись с отказами в поставках важнейших субстанций для изготовления лекарств.
«Подобные действия всегда ставят под угрозу оказание медпомощи пациентам, нуждающимся в эффективном обезболивании при различных состояниях», — отметил советник посольства Беларуси в Австрии, уточнив, что они также никак не согласуются с Уставом ООН и международно-правовыми обязательствами.
Дипломат подчеркнул, что Беларусь призывает все страны, которые еще не отказались от применения санкций, вернуться в правовое поле.