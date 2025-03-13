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Беларусь призвала Запад снять санкции на поставку жизненно важных лекарств

Односторонние санкции ограничили доступ Беларуси к жизненно важным лекарствам, в том числе для облегчения боли и страданий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Беларусь призывает все западные страны, которые ввели ограничения на поставку жизненно необходимых препаратов, вернуться в правовое поле, заявил советник посольства Беларуси в Австрии Вадим Пахомчик на мероприятии, организованном Россией на полях 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Наличие и доступ внутри страны к лекарственным препаратам, содержащим наркотические и психотропные вещества, является одним из основных прав человека на достойную жизнь без боли и страдания.

Вадим Пахомчик
советник посольства Беларуси в Австрии

Дипломат напомнил, что с 2022 года компетентные органы ряда западных государств, которые отвечают за выдачу разрешений на экспорт наркотических и психотропных веществ, отказывали в ней. Это создало трудности, а иногда невозможность получения жизненно необходимых лекарств в Беларуси.

По словам Пахомчика, белорусские фармпроизводители также столкнулись с отказами в поставках важнейших субстанций для изготовления лекарств.

«Подобные действия всегда ставят под угрозу оказание медпомощи пациентам, нуждающимся в эффективном обезболивании при различных состояниях», — отметил советник посольства Беларуси в Австрии, уточнив, что они также никак не согласуются с Уставом ООН и международно-правовыми обязательствами.

Дипломат подчеркнул, что Беларусь призывает все страны, которые еще не отказались от применения санкций, вернуться в правовое поле.