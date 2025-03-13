Пресс-конференция Путина и Лукашенко. Онлайн

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Они обсудили отношения между двумя странами, а также вопросы, связанные с международной повесткой, в том числе с украинским конфликтом. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что Путин на пресс-конференции может высказаться на тему предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.