Пресс-конференция Путина и Лукашенко. Онлайн

18:28 Переговоры с Путиным были насыщенными и продуктивными, они продолжатся завтра, заявил Александр Лукашенко.
18:27 Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты, заявил Путин.
18:26 Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России граждане Белоруссии смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты, заявил Владимир Путин.
18:25 ⚡️ Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу, заявил Владимир Путин.
18:24 Путин выразил надежду на участие артистов из Белоруссии в конкурсе «Интервидение» в Москве.
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18:22 Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии. По словам президента, двусторонняя торговля идет в нацвалютах более чем на 90%, она защищена от влияния третьих стран.
18:21 Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, отметил Путин.
18:20 Белоруссия и Россия — надежные союзники, стратегические партнеры и настоящие друзья, подчеркнул Путин.
18:19 Путин заявил, что обсудил с Лукашенко ряд международных и региональных вопросов.
«Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство», — отметил российский лидер.
18:16 ❗️ Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
18:14 ⚡️ Пресс-конференция президентов России и Белоруссии по итогам встречи началась в Москве.
18:10 Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным попросил «Росатом» построить еще одну АЭС в Белоруссии.
18:02 Начинается церемония подписания документов, сообщили в Кремле. Далее главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
18:01 В Кремль на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное количество журналистов, сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Кроме российских и белорусских журналистов, а также корреспондентов мировых агентств, таких как AFP и Reuters, в Большой Кремлевский дворец приехали и репортеры китайских и индийских СМИ.
«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров», — рассказал Колесников.
18:00 Песков не исключил, что Владимир Путин на пресс-конференции может высказаться о предложенном США перемирии на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что ~все будет зависеть от вопросов журналистов~.
17:59 Добрый день, дорогие читатели! В Москве сегодня прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как ранее заявляли в Кремле, они обудили дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международную повестку, в том числе украинский конфликт.