Лукашенко и Путин приняли совместное заявление. Рассказываем, что в нем

13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление, передает корреспондент БЕЛТА.
В документе отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, главы государств обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки дня и перспективные направления дальнейшего развития масштабного белорусско-российского сотрудничества.
Президенты призвали к дальнейшему развитию межпарламентских и межпартийных связей, повышению роли Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Лидеры двух стран поддерживают расширение межрегионального и приграничного сотрудничества.
Лукашенко заявил о народной поддержке в Беларуси курса на сотрудничество с Россией Лукашенко и Путин довольны реализацией союзных планов в экономике Лукашенко: сотрудничество с западными партнерами возможно с учетом новых условий и ситуации на земле.
В документе также говорится о важности расширения гуманитарных связей и сотрудничества, особом значении совместных усилий по патриотическому воспитанию молодежи, а также по борьбе с героизацией нацизма и фальсификацией истории.
Лидеры стран подтвердили нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, укрепление его экономического и технологического потенциала, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран.
Беларусь и Россия уравняли электоральные права для граждан Правительства Беларуси и России подписали соглашения по вопросам интеллектуальной собственности и прав потребителей.
«Стороны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности Беларуси и России в рамках общего оборонного пространства Союзного государства», — говорится в заявлении.
Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу.
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу Лидеры Беларуси и России подробно обсудили вопросы обороны двух стран.
В совместном заявлении Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что новые военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности, и в том числе призвали другие страны поддержать инициативу о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Во внешней политике Беларусь и Россия намерены способствовать дальнейшему формированию многополярной системы международных отношений, основанной на взаимном уважении интересов и коллективном решении международных проблем.
В документе также уделено внимание сотрудничеству в рамках интеграционных структур, говорится об усилиях по углублению интеграционных связей и взаимодействия в СНГ и Евразийском экономическом союзе. Россия разделяет и поддерживает приоритеты председательства Беларуси в органах ЕАЭС в текущем году.
Главы государств признают ведущую роль ОДКБ в обеспечении региональной стабильности и подчеркивают нацеленность на дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, в том числе в рамках предстоящего председательства России в ОДКБ в 2026 году.
Беларусь готова подключиться к амбициозным национальным проектам в России.
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Главы государств, приветствуя получение Беларусью в 2024 году статуса государства — партнера БРИКС, договорились проводить регулярный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках объединения и выстраивать системное взаимодействие с ним Республики Беларусь.
Президенты Беларуси и России сохраняют приверженность идее гармонизации интеграционных процессов в русле инициативы Большого евразийского партнерства, включая либерализацию торговых отношений, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и других сфер экономического сотрудничества.
Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия.
В совместном заявлении также осуждается санкционная политика в различных ее формах. Подчеркивается, что односторонние принудительные меры, принимаемые в обход резолюций Совета Безопасности ООН, являются незаконными.
Лукашенко: украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров Лукашенко: если Россия договорится с США — труба Европе и Украине вместе взятым.
Президенты Беларуси и России подписали Соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. В соответствии с этим договором стороны намерены совместно бороться с негативной тенденцией политизации сферы международного правового сотрудничества по уголовным делам и содействовать укреплению общепризнанных норм международного права, касающихся суверенного равенства государств и вытекающих из него иммунитетов должностных лиц государств.
Стороны намерены и далее координировать позиции в отношении деятельности НАТО и ее стран-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам Беларуси и России. К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны прежде всего относят сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США, размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения, развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие.
Лукашенко и Путин обозначили действия НАТО, провоцирующие серьезнейшие стратегические риски.
Главы государств осудили агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении Беларуси и России, вмешательство во внутренние дела, применение односторонних санкций, в том числе экстерриториального характера, в нарушение Устава ООН. Подчеркивается, что такие меры наносят ущерб международному и устойчивому развитию, а политическое давление, оказываемое на третьи страны посредством нелегитимных санкционных механизмов, недопустимо.
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