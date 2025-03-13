Лукашенко и Путин приняли совместное заявление. Рассказываем, что в нем

Стороны намерены и далее координировать позиции в отношении деятельности НАТО и ее стран-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам Беларуси и России. К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны прежде всего относят сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США, размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения, развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие.