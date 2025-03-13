Лукашенко: Украина не согласится на перемирие, но рассчитывает на отказ России

«Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся Они говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если на 30 дней, все равно экономика будет работать, ВПК будет работать. Они будут производить вооружение и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем — на складе складируем это все. А на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили — все, нарушение. Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил [президент США Дональд] Трамп», — объяснил белорусский лидер.