Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией вступил в силу, заявил Путин

«Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. И таким образом договор вступил в законную силу. Напомню, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.