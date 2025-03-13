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Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией вступил в силу, заявил Путин

Путин: договор о гарантиях безопасности РФ с Белоруссией вступил в силу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. И таким образом договор вступил в законную силу. Напомню, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.