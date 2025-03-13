Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году», — сказал глава государства во время пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.