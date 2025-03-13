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Пресс-конференция Путина и Лукашенко: заявления по итогам переговоров. Главное

Сегодня в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На совместной пресс-конференции они рассказали о подписанных по итогам встречи документах, конфликте на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».

Заявления Владимира Путина

О перемирии на Украине

  • Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру.
  • Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но есть нюансы.
  • Киев может использовать перемирие для получения оружия или мобилизации.
  • Непонятно, кто будет отдавать приказ о прекращении боевых действий и какова цена этих приказов.
  • Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тыс. км? И потом кто на кого будет сваливать нарушение договоренности? Это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.
  • Россия будет обсуждать прекращение конфликта исходя из ситуации на земле.
  • Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания.

О ситуации в Курской области

  • Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем
  • ВСУ в Курской области пытается выйти из окружения небольшими группами по 2−3 человека, техника полностью ими брошена.
  • У тех военнослужащих, кто попал в окружение в Курской области, будет выбор только сдаться в плен или погибнуть.

О возвращении западных компаний

  • Россия уже ведет переговоры в закрытом режиме с некоторыми западными компаниями о возможном возвращении.
  • Россия не будет давать им специальных преференций.
  • Возвращение на рынок РФ может благотворно повлиять и на них.
  • Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. Нам сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета.

Об отношениях с Белоруссией

  • Подробно обсудили с Лукашенко вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.
  • Россия вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд. Торговля идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран.
  • Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.
  • Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.

Заявления Александра Лукашенко

Об Украине

  • Обсудили с Путиным новую ситуацию в урегулировании конфликта на Украине.
  • Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу.
  • Хочу чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле.
  • В ситуации по Украине на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям.
  • Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
  • Если Россия договорится с США, то «труба» Европе и Украине вместе взятым.

О санкциях

  • Давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя ограничения больше бьют по тем, кто их ввел.

Документы

  • Совместное заявление по итогам переговоров.
  • Соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и органов юстиции.
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.
  • Обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
  • Вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.