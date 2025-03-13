Пресс-конференция Путина и Лукашенко: заявления по итогам переговоров. Главное

Сегодня в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На совместной пресс-конференции они рассказали о подписанных по итогам встречи документах, конфликте на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».