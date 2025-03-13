Пресс-конференция Путина и Лукашенко: заявления по итогам переговоров. Главное

Заявления Владимира Путина
О перемирии на Украине
- Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру.
- Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но есть нюансы.
- Киев может использовать перемирие для получения оружия или мобилизации.
- Непонятно, кто будет отдавать приказ о прекращении боевых действий и какова цена этих приказов.
- Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тыс. км? И потом кто на кого будет сваливать нарушение договоренности? Это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.
- Россия будет обсуждать прекращение конфликта исходя из ситуации на земле.
- Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания.
О ситуации в Курской области
- Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем
- ВСУ в Курской области пытается выйти из окружения небольшими группами по 2−3 человека, техника полностью ими брошена.
- У тех военнослужащих, кто попал в окружение в Курской области, будет выбор только сдаться в плен или погибнуть.
О возвращении западных компаний
- Россия уже ведет переговоры в закрытом режиме с некоторыми западными компаниями о возможном возвращении.
- Россия не будет давать им специальных преференций.
- Возвращение на рынок РФ может благотворно повлиять и на них.
- Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. Нам сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета.
Об отношениях с Белоруссией
- Подробно обсудили с Лукашенко вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.
- Россия вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд. Торговля идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран.
- Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.
- Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.
Заявления Александра Лукашенко
Об Украине
- Обсудили с Путиным новую ситуацию в урегулировании конфликта на Украине.
- Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу.
- Хочу чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле.
- В ситуации по Украине на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям.
- Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- Если Россия договорится с США, то «труба» Европе и Украине вместе взятым.
О санкциях
- Давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя ограничения больше бьют по тем, кто их ввел.
Документы
- Совместное заявление по итогам переговоров.
- Соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и органов юстиции.
- Соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.
- Обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
- Вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.