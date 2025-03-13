Договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу

Вступил в силу договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает БелТА.
Так, по итогам официальных переговоров в Москве 13 марта президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным были подписаны протоколы об обмене грамотами о ратификации соответствующего договора. В итоге документ вступил в силу.
В совместном заявлении главы государств сказали, что сторонами продолжится наращивание совместных усилий по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности Беларуси и России в рамках общего оборонного пространства Союзного государства.
Кроме того, международный договор закрепил взаимные гарантии для осуществления необходимых мер в случае посягательств на безопасность Беларуси и России, Союзного государства в целом.
Под выполнением обязательств предполагается коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам, как экономического, так и иного характера. Предусмотрено использование сторонами потенциала взаимоотношений с другими странами (субъектами международного права), чтобы предотвратить посягательства на безопасность, принимать ответные меры не только на совершенные акты агрессии, но и при угрозах их совершения. И предполагается незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и иной помощи.
Отмечено, что сотрудничество, которое предусмотрено договором, носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам.
Мы писали о том, что Лукашенко ратифицировал договор о гарантиях безопасности с Россией 4 марта.