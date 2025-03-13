Договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу

Под выполнением обязательств предполагается коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам, как экономического, так и иного характера. Предусмотрено использование сторонами потенциала взаимоотношений с другими странами (субъектами международного права), чтобы предотвратить посягательства на безопасность, принимать ответные меры не только на совершенные акты агрессии, но и при угрозах их совершения. И предполагается незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и иной помощи.