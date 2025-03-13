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Лукашенко подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Путин: Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

«В этом (2025 — ред.) году в наших странах широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади», — сказал Путин во время пресс-конференции.