Лукашенко подтвердил участие в Параде Победы в Москве

«В этом (2025 — ред.) году в наших странах широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади», — сказал Путин во время пресс-конференции.