Лукашенко подтвердил участие в Параде Победы в Москве

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
«В этом (2025 — ред.) году в наших странах широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади», — сказал Путин во время пресс-конференции.