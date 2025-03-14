CBC: канадские военные готовятся к потенциальным конфликтам в Арктике

Несмотря на малонаселенность, Арктика занимает 40% территории Канады — почти 4 млн квадратных километров. На прошлой неделе Билл Блэр, министр национальной обороны Канады, объявил, что в следующие 20 лет правительство в десять раз увеличит расходы на военную инфраструктуру и построит три центра оперативной поддержки на северо-западе страны, говорится в статье.
Канада приступила к анализу своих уязвимых мест в Арктическом регионе после начала конфликта на Украине в 2022 году, когда она наряду с Исландией, Данией, Швеций, Финляндией и США отказалась от сотрудничества с Россией в этой зоне.
Судя по последним оценкам Канадской службы безопасности и разведки (CSIS), уязвимыми признаны проекты по добыче ресурсов, развитию судоходства и строительству портов — именно ими могут воспользоваться «недобросовестные акторы» для завоевания позиций в Арктике.
В этом регионе дислоцировано много российских военных, и теоретически… они могли бы высадиться на любом отдаленном канадском острове и захватить часть территории.
Однако более серьезной угрозой Руссель считает новую американскую администрацию, которая, возможно, захочет оспорить притязания Канады на некоторые районы Арктики, в частности на Северо-Западный проход (морской путь через Северный Ледовитый океан и Канадский Арктический архипелаг; соединяет Атлантический и Тихий океаны. — Прим. ред.). Это самое протяженное побережье, на которое Канада претендует как суверенное государство.
В 2019 году во время 11-й министерской встречи Арктического совета в Финляндии бывший госсекретарь США Майк Помпео уже обвинил Канаду в незаконных претензиях на Северо-Западный проход.
Возможно, администрация Трампа захочет возродить этот конфликт и открыто оспорить притязания Канады на этот регион.
В ходе последних недельных учений в Арктике и субарктическом регионе канадские военные действовали вблизи общин коренных народов. Как они подчеркивают, важно «знать землю». «Мы не знаем карт, мы не знаем людей, мы не знаем местности», — признался полковник Дэвид Шейн, командир 34-й бригады.
Рейнджеры являются частью резерва канадской армии и работают в отдаленных и изолированных прибрежных районах Канады. Около 5000 канадских рейнджеров проживают в более чем 220 населенных пунктах по всей стране. Они обучают военнослужащих навыкам выживания и традиционным «знаниям о земле». Рейнджеры говорят на более чем 26 различных языках и диалектах, многие из которых являются коренными. Кроме того, рейнджеры выполняют экстренные поисково-спасательные операции и патрулирование.
Бригада выбрала район вблизи Чисасиби в качестве тренировочного полигона из-за зимних условий, схожих с арктическими. Несмотря на сильные холода, ограниченные линии связи и инфраструктуру, а также отсутствие постоянных военных баз войска должны быть готовы к любым ситуациям.