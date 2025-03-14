CBC: канадские военные готовятся к потенциальным конфликтам в Арктике

Рейнджеры являются частью резерва канадской армии и работают в отдаленных и изолированных прибрежных районах Канады. Около 5000 канадских рейнджеров проживают в более чем 220 населенных пунктах по всей стране. Они обучают военнослужащих навыкам выживания и традиционным «знаниям о земле». Рейнджеры говорят на более чем 26 различных языках и диалектах, многие из которых являются коренными. Кроме того, рейнджеры выполняют экстренные поисково-спасательные операции и патрулирование.