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CBC: канадские военные готовятся к потенциальным конфликтам в Арктике

Учитывая стремительное таяние льда в Арктике и недружественные заявления президента США Дональда Трампа об аннексии Канады, Оттава планирует «восстановить свой суверенитет» на Севере, пишет CBC.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Annie Spratt/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Несмотря на малонаселенность, Арктика занимает 40% территории Канады — почти 4 млн квадратных километров. На прошлой неделе Билл Блэр, министр национальной обороны Канады, объявил, что в следующие 20 лет правительство в десять раз увеличит расходы на военную инфраструктуру и построит три центра оперативной поддержки на северо-западе страны, говорится в статье.

Канада приступила к анализу своих уязвимых мест в Арктическом регионе после начала конфликта на Украине в 2022 году, когда она наряду с Исландией, Данией, Швеций, Финляндией и США отказалась от сотрудничества с Россией в этой зоне.

Судя по последним оценкам Канадской службы безопасности и разведки (CSIS), уязвимыми признаны проекты по добыче ресурсов, развитию судоходства и строительству портов — именно ими могут воспользоваться «недобросовестные акторы» для завоевания позиций в Арктике.

В этом регионе дислоцировано много российских военных, и теоретически… они могли бы высадиться на любом отдаленном канадском острове и захватить часть территории.

Стефан Руссель
профессор политологии Национальной школы государственного аппарата Канады

Однако более серьезной угрозой Руссель считает новую американскую администрацию, которая, возможно, захочет оспорить притязания Канады на некоторые районы Арктики, в частности на Северо-Западный проход (морской путь через Северный Ледовитый океан и Канадский Арктический архипелаг; соединяет Атлантический и Тихий океаны. — Прим. ред.). Это самое протяженное побережье, на которое Канада претендует как суверенное государство.

В 2019 году во время 11-й министерской встречи Арктического совета в Финляндии бывший госсекретарь США Майк Помпео уже обвинил Канаду в незаконных претензиях на Северо-Западный проход.

Возможно, администрация Трампа захочет возродить этот конфликт и открыто оспорить притязания Канады на этот регион.

Стефан Руссель
профессор политологии Национальной школы государственного аппарата Канады

В ходе последних недельных учений в Арктике и субарктическом регионе канадские военные действовали вблизи общин коренных народов. Как они подчеркивают, важно «знать землю». «Мы не знаем карт, мы не знаем людей, мы не знаем местности», — признался полковник Дэвид Шейн, командир 34-й бригады.

Именно поэтому в учениях принимала участие группа канадских рейнджеров, базирующаяся в Чисасиби.

Рейнджеры являются частью резерва канадской армии и работают в отдаленных и изолированных прибрежных районах Канады. Около 5000 канадских рейнджеров проживают в более чем 220 населенных пунктах по всей стране. Они обучают военнослужащих навыкам выживания и традиционным «знаниям о земле». Рейнджеры говорят на более чем 26 различных языках и диалектах, многие из которых являются коренными. Кроме того, рейнджеры выполняют экстренные поисково-спасательные операции и патрулирование.

Бригада выбрала район вблизи Чисасиби в качестве тренировочного полигона из-за зимних условий, схожих с арктическими. Несмотря на сильные холода, ограниченные линии связи и инфраструктуру, а также отсутствие постоянных военных баз войска должны быть готовы к любым ситуациям.