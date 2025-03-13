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Лукашенко: Беларуси и России нужен технологический прорыв

13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужен технологический прорыв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кристина Кормилицына/ТАСС

«Вместе с Президентом России думаем уже не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть», — уверен Президент.

От отметил, что направления движения в этом плане также известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника, робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотных летательных аппаратов и многое другое.