Лукашенко: Беларуси и России нужен технологический прорыв

«Вместе с Президентом России думаем уже не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть», — уверен Президент.
От отметил, что направления движения в этом плане также известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника, робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотных летательных аппаратов и многое другое.