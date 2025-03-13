Путин согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент. В частности, по его словам, есть риск использования Киевом 30-дневного прекращения огня для получения оружия или принудительной мобилизации.