Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент. В частности, по его словам, есть риск использования Киевом 30-дневного прекращения огня для получения оружия или принудительной мобилизации.

Источник: РИА "Новости"

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Перечисляя аспекты, которые необходимо обсудить для наступления перемирия, Владимир Путин указал на ситуацию в Курской области и задался вопросом, как будет складываться ситуация на линии соприкосновения. «Как будут решаться вопросы контроля, верификации — как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет?», — сказал российский президент.

Новость дополняется