Путин согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Перечисляя аспекты, которые необходимо обсудить для наступления перемирия, Владимир Путин указал на ситуацию в Курской области и задался вопросом, как будет складываться ситуация на линии соприкосновения. «Как будут решаться вопросы контроля, верификации — как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет?», — сказал российский президент.
Новость дополняется