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Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство

13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Благодаря последовательной, взвешенной и ответственной внешней политике Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. И не первый год мы это делаем. Наши страны могут и должны выступать ориентиром для партнеров в решении сложных проблем современности, сохранении и защите общих ценностей, взаимопомощи в реализации национальных интересов на принципах равноправия и уважения», — сказал Президент.