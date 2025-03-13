«Благодаря последовательной, взвешенной и ответственной внешней политике Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. И не первый год мы это делаем. Наши страны могут и должны выступать ориентиром для партнеров в решении сложных проблем современности, сохранении и защите общих ценностей, взаимопомощи в реализации национальных интересов на принципах равноправия и уважения», — сказал Президент.
Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство
13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.