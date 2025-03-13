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Путин: акцию «Бессмертного полка» организуют во многих белорусских городах

Путин: акцию движения «Бессмертный полк» организуют во многих городах Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Акции движения «Бессмертный полк» пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения “Бессмертный полк” и “Беларусь помнит”, — сказал Путин.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.