Путин: акцию «Бессмертного полка» организуют во многих белорусских городах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Акции движения «Бессмертный полк» пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения “Бессмертный полк” и “Беларусь помнит”, — сказал Путин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.