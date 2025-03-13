Лукашенко и Путин заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски

К самым дестабилизирующим действиям НАТО, которые провоцируют серьезные стратегические риски, Беларусь и Россия, прежде всего, относят сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, которые чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных государств, также к ним относятся планы развертывания в Европе ракет США средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, которые формируют и подпитывают европейский сегмент глобальной системы американской ПВО, развертывание военной инфраструктуры, в том числе существенных боевых сил в непосредственной близости от границ Союзного государства. Сюда же стороны относят эпизоды интенсификации военной деятельности в районах соприкосновения, развития схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые опираются на развернутое в Европе ядерное оружие США.