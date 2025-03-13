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Лукашенко и Путин заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски

Лукашенко и Путин высказались о дестабилизирующих действиях НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в совместном заявлении указали на дестабилизирующие действия стран НАТО, которые провоцируют серьезнейшие стратегические риски, пишет БелТА.

В заявлении сказано о намерении сторон и в дальнейшем координировать позиции в отношении деятельности НАТО, а также ее государств-членов, которая направлена на создание вызовов и угроз безопасности и интересам Беларуси и России.

К самым дестабилизирующим действиям НАТО, которые провоцируют серьезные стратегические риски, Беларусь и Россия, прежде всего, относят сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, которые чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных государств, также к ним относятся планы развертывания в Европе ракет США средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, которые формируют и подпитывают европейский сегмент глобальной системы американской ПВО, развертывание военной инфраструктуры, в том числе существенных боевых сил в непосредственной близости от границ Союзного государства. Сюда же стороны относят эпизоды интенсификации военной деятельности в районах соприкосновения, развития схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые опираются на развернутое в Европе ядерное оружие США.

Белорусским и российским президентами осужден агрессивно-конфронтационный характер политики ЕС в отношении обеих стран, вмешательства во внутренние дела, односторонние рестрикции, в том числе санкции экстерриториального характера, нарушающие Устава ООН.

В заявлении Путина и Лукашенко подчеркнуто, что подобными мерами наносится ущерб международному и устойчивому развитию. Но также это ведет к политическому давлению, которое, оказывается на третьи страны через нелегитимные санкционные механизмы, что является недопустимым.

Также договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.

Тем временем соседняя с Беларусью Польша просит США разместить на территории ядерное оружие.

Еще Беларусь призвала Запад отменить санкции на жизненно важные лекарства.