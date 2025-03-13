Лукашенко и Путин заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в совместном заявлении указали на дестабилизирующие действия стран НАТО, которые провоцируют серьезнейшие стратегические риски, пишет БелТА.
В заявлении сказано о намерении сторон и в дальнейшем координировать позиции в отношении деятельности НАТО, а также ее государств-членов, которая направлена на создание вызовов и угроз безопасности и интересам Беларуси и России.
К самым дестабилизирующим действиям НАТО, которые провоцируют серьезные стратегические риски, Беларусь и Россия, прежде всего, относят сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, которые чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных государств, также к ним относятся планы развертывания в Европе ракет США средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, которые формируют и подпитывают европейский сегмент глобальной системы американской ПВО, развертывание военной инфраструктуры, в том числе существенных боевых сил в непосредственной близости от границ Союзного государства. Сюда же стороны относят эпизоды интенсификации военной деятельности в районах соприкосновения, развития схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые опираются на развернутое в Европе ядерное оружие США.
В заявлении Путина и Лукашенко подчеркнуто, что подобными мерами наносится ущерб международному и устойчивому развитию. Но также это ведет к политическому давлению, которое, оказывается на третьи страны через нелегитимные санкционные механизмы, что является недопустимым.
Также договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.
Тем временем соседняя с Беларусью Польша просит США разместить на территории ядерное оружие.
Еще Беларусь призвала Запад отменить санкции на жизненно важные лекарства.