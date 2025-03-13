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Последние зарубежные новости за 13 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 13 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

WP: Путин послал демонстративный сигнал, прибыв в Курскую область

Источник: РИА "Новости"

Газета пишет, что визит Путина в Курскую область в военной форме стал демонстративным сигналом перед переговорами. Генштаб РФ доложил об освобождении 1100 кв. км территории и значительных потерях ВСУ.

FT рассказала о «заключительном акте» президентства Зеленского

Журнал пишет, что в Киеве растут сомнения в будущем Зеленского из-за проблем с вооружением и мобилизацией. Оппозиция готовится к выборам, а без поддержки США Украина, по оценкам, сможет воевать еще около шести месяцев.

L"antidiplomatico: за атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция

Итальянский портал предполагает, что нападение на российскую столицу невозможно без поддержки западных разведслужб. Автор считает, что цель атаки — спровоцировать Москву на ответные действия и помешать мирному урегулированию конфликта.

Repubblica узнала об отказе Мелони от встречи «коалиции желающих»

Председатель совета министров Италии отказалась обсуждать отправку миротворцев, но может изменить решение, если повестку расширят. Видеоконференция запланирована на 15 марта.

Reuters: американцы недовольны «встряской экономики» от Трампа

Согласно опросу Reuters/Ipsos, более половины респондентов назвали политику Трампа непредсказуемой. Среди республиканцев 79% уверены в ее долгосрочной выгоде, но треть выразила недовольство.