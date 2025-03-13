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Лукашенко: если Россия договорится с США, «труба» Европе и Украине вместе взятым

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с Соединёнными Штатами, то «труба» Европе и Украине вместе взятым будет обеспечена.

Источник: AP 2024

«Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал президент Белоруссии.

Ранее профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов выразил мнение, что Украина согласилась на перемирие из-за давления США.