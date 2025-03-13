«Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал президент Белоруссии.
Ранее профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов выразил мнение, что Украина согласилась на перемирие из-за давления США.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с Соединёнными Штатами, то «труба» Европе и Украине вместе взятым будет обеспечена.
«Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал президент Белоруссии.
Ранее профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов выразил мнение, что Украина согласилась на перемирие из-за давления США.