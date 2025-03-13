Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с Украиной

Как сообщал Reuters со ссылкой на два источника, Россия передала США свои требования к соглашению о перемирии с Украиной. По словам собеседников, Москва и Вашингтон в последние три недели обсуждали условия прекращения огня. Содержание перечня требований не приводится. Они похожи на те, которые российская сторона озвучивала ранее, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма и четырех регионов российскими, писал Reuters.