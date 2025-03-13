Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с Украиной

В числе тем, которые нужно обсудить, он упомянул ситуацию с ВСУ в Курской области. В условиях российского наступления, отметил Путин, «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток». Россия поддерживает идею о прекращении огня, однако нужно решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, считает президент.
12 марта Путин провел совещание в Курской области, он появился там в военной форме. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что украинские силы в Курской области окружены, изолированы, идет их «планомерное уничтожение». Тот приказал «в кратчайшие сроки окончательно разгромить» украинские войска в регионе. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путину доложили «о вхождении операции в завершающую стадию».
Кроме того, отметил глава государства, неясно, кто конкретно с противоположной стороны будет отдавать приказы о прекращении огня. «Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий [в случае установления перемирия между Россией и Украиной]? И какова цена этим приказам?», — задался он вопросом.
Путин заключил, что сама по себе идея правильная, и Россия ее, безусловно поддерживает, но есть «вопросы, которые нам надо обсудить». По словам Путина, он обсудит их с президентом США Дональдом Трампом.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии, что и Москва пойдет на этот шаг. Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в случае согласия России соглашение о перемирии может быть заключено «в течение нескольких дней».
Как сообщал Reuters со ссылкой на два источника, Россия передала США свои требования к соглашению о перемирии с Украиной. По словам собеседников, Москва и Вашингтон в последние три недели обсуждали условия прекращения огня. Содержание перечня требований не приводится. Они похожи на те, которые российская сторона озвучивала ранее, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма и четырех регионов российскими, писал Reuters.