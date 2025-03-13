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Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия и Соединенные Штаты смогут договориться, то «труба» наступит как Украине, так и странам Европы. Трансляцию с переговоров двух лидеров вел телеканал «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Простите за такое пророчество: если россияне, Россия договорятся с США — труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин, комментируя это высказывание Лукашенко подчеркнул, что если Вашингтон и Москва о чем-то договорятся в вопросах энергетики, то газовая «труба» может быть действительно обеспечена Евросоюзу.

До этого президент России Владимир Путин не исключил возможность обсуждения с американским коллегой Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине. Помимо этого, Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров. Известно, что Россию на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Президент России уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.