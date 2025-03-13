Лукашенко сказал, что украинцам пора прекратить огонь и сесть за переговоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Украине давно следовало прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров, передает БелТА.
Так, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер заявил о необходимости прекращения огня со стороны Украины.
— Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров, — сказал он.
При этом глава республики подчеркнул, что у Беларуси была и есть единая позиция с Россией. И что Минск «свято исполняет» существующие договоренности.
— Все договоренности, которые в том числе касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашими союзниками и друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас, — констатировал белорусский президент.
Также Лукашенко и Путин заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски.
А еще договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.
Тем временем соседняя с Беларусью Польша просит США разместить на территории ядерное оружие.