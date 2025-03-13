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Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии

Путин и Лукашенко осуждают агрессивную политику ЕС в отношении РФ и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии, говорится в заявлении президентов двух стран.

«Главы государств осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела обоих государств, применение односторонних санкций, в том числе экстерриториального характера, в нарушение Устава ООН, подчеркивают, что такие меры наносят ущерб международному и устойчивому развитию, и считают недопустимым политическое давление, оказываемое на третьи страны посредством нелегитимных санкционных механизмов», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.