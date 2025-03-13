Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии

«Главы государств осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела обоих государств, применение односторонних санкций, в том числе экстерриториального характера, в нарушение Устава ООН, подчеркивают, что такие меры наносят ущерб международному и устойчивому развитию, и считают недопустимым политическое давление, оказываемое на третьи страны посредством нелегитимных санкционных механизмов», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.