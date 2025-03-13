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Лукашенко пригласил Путина посетить Беларусь

Белорусский лидер, находясь с официальным визитом в Москве, поблагодарил президента РФ и российский народ за теплый прием и гостеприимство.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в Беларусь в удобное для него время, сообщает сайт Кремля.

Президент Беларуси находится в Москве с официальным визитом, сегодня лидеры двух государств подписали ряд документов, провели переговоры, а также приняли участие в совместной пресс-конференции.

«Президент Беларуси (…) пригласил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.