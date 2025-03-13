Лукашенко пригласил Путина посетить Беларусь

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в Беларусь в удобное для него время, сообщает сайт Кремля.
Президент Беларуси находится в Москве с официальным визитом, сегодня лидеры двух государств подписали ряд документов, провели переговоры, а также приняли участие в совместной пресс-конференции.
«Президент Беларуси (…) пригласил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.