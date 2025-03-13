Путин заявил, что учет интересов Беларуси — в национальных интересах России

Президент России Владимир Путин сказал, что учет интересов Беларуси полностью соответствует национальным интересам России, передает БелТА.
Такое заявление российский лидер сделал, отвечая на вопрос о том, будут ли учитываться интересы Беларуси во время переговоров по Украине.
— Учитывать интересы Беларуси — полностью соответствует национальным интересам России, — подчеркнул президент России.
Но еще российский лидер констатировал, что интересы Беларуси учитываются всегда, в том числе при взаимоотношениях России «с кем бы то ни было — и с партнерами за океаном, и ближайшими соседями».
— Мы в рамках Союзного государства исходим из того, что у нас общая концепция внешнеполитической деятельности, — напомнил он.
Еще Путин заметил, что Беларусь и Россия работают тесно в рамках ЕАЭС, страны имеют глубокую кооперацию в отраслях экономики и реального производства.
— Поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем, — обратил внимание российский лидер.
Еще Путин отметил, что каждый шаг на любом из данных направлений так или иначе отражается и на России, и на Беларуси.
В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заметил, что данный вопрос возник с подачи белорусских беглых за границей. Мол, прозвучало, что Россия с США договорятся, а «Лукашенко туда и не пустят, и интересы Беларуси не будут соблюдены».
И еще глава республики пояснил, что особо не рвется никуда. Но и также на переговорах будет близкий Беларуси партнер — Российская Федерация, которая знает и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от белорусских интересов. О чем сказал и Владимир Путин.
— Если кто-то надеется, что переговоры России и США по Украине или России и Запада нанесут какой-то вред соседствующей Беларуси, это абсолютно не так. Владимир Владимирович это подтвердил. Добавить нечего, — заключил белорусский президент.
А Путин здесь же добавил, что России даже во вред, если не учтены интересы Беларуси.
— Не учитывать интересы Беларуси для нас вредно самим. Вот в чем все дело. Поэтому вопрос, честно говоря, надуманный, — прокомментировал российский президент.
А еще Александр Лукашенко сказал, что украинцам давно пора прекратить огонь и начать переговоры.
До этого белорусский и российский президенты заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски.
И также договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.