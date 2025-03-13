Путин заявил, что учет интересов Беларуси — в национальных интересах России

И еще глава республики пояснил, что особо не рвется никуда. Но и также на переговорах будет близкий Беларуси партнер — Российская Федерация, которая знает и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от белорусских интересов. О чем сказал и Владимир Путин.