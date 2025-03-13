Будапешт требует исключить Фридмана из санкционного списка ЕС

В начале февраля 2025 года Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке и компании «Альфастрахование». Писавшая об этом газета Financial Times указывала, что бизнесмены рассчитывают на то, что продажа долей поможет им добиться снятия ограничительных мер, наложенных на них Евросоюзом после начала спецоперации на Украине.