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Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине

Президент США Дональд Трамп, комментируя слова Владимира Путина о готовности к временному прекращению огня на Украине сообщил, что считает «многообещающим заявлением» слова президента России. Об этом пишет Sky News.

Источник: AP 2024

Трамп счел, что заявление Путина было неполным, и повторил, что готов обсудить с российским лидером предложение о прекращении огня.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал Трамп.

До этого Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Он добавил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.