Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине

Трамп счел, что заявление Путина было неполным, и повторил, что готов обсудить с российским лидером предложение о прекращении огня.
«Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал Трамп.
До этого Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Он добавил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.