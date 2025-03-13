Трамп: США обсуждают с Украиной, какие территории она сохранит или потеряет

«Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны (Украиной.— ''Ъ''), а также все другие элементы окончательного соглашения», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. «Это продолжалось бы долгое время. Мы сдвинули ее с мертвой точки. Мы действительно сдвинули ее с мертвой точки. Надеюсь, что это будет иметь значение», — отметил президент США.