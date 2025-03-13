«Станет разочарованием»: Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной. Главное

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Он назвал их «многообещающими, но неполными». Также Трамп рассказал журналистам о ходе переговоров с украинской стороной и поделился видением будущего Гренландии.