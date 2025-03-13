- США обсуждают с Украиной, какую территорию она сохранит, а какую потеряет.
- В контексте урегулирования конфликта обсуждается вопрос будущего Запорожской АЭС.
- Обсуждался вопрос членства Украины в НАТО, и все знают, каков ответ. Он известен уже 40 лет.
- Спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители США сейчас ведут очень серьезные дискуссии по Украине в России.
- Комментарии Владимира Путина по Украине «многообещающие, но неполные».
- Хотел бы встретиться и поговорить с Путиным.
- Если Россия не согласится на временное прекращение огня, это станет большим разочарованием для мира.
- Я не думаю, что Россия будет нападать на других союзников США, мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло.
- У США есть рычаги давления на Россию, но не хочу о них говорить в связи с позитивным ходом переговоров.
- Думаю, присоединение Гренландии к США произойдет, это нужно для международной безопасности.
«Станет разочарованием»: Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной. Главное
Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Он назвал их «многообещающими, но неполными». Также Трамп рассказал журналистам о ходе переговоров с украинской стороной и поделился видением будущего Гренландии.