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«Станет разочарованием»: Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной. Главное

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Он назвал их «многообещающими, но неполными». Также Трамп рассказал журналистам о ходе переговоров с украинской стороной и поделился видением будущего Гренландии.

Источник: AP 2024

  • США обсуждают с Украиной, какую территорию она сохранит, а какую потеряет.
  • В контексте урегулирования конфликта обсуждается вопрос будущего Запорожской АЭС.
  • Обсуждался вопрос членства Украины в НАТО, и все знают, каков ответ. Он известен уже 40 лет.
  • Спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители США сейчас ведут очень серьезные дискуссии по Украине в России.
  • Комментарии Владимира Путина по Украине «многообещающие, но неполные».
  • Хотел бы встретиться и поговорить с Путиным.
  • Если Россия не согласится на временное прекращение огня, это станет большим разочарованием для мира.
  • Я не думаю, что Россия будет нападать на других союзников США, мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло.
  • У США есть рычаги давления на Россию, но не хочу о них говорить в связи с позитивным ходом переговоров.
  • Думаю, присоединение Гренландии к США произойдет, это нужно для международной безопасности.