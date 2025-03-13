Лукашенко предупредил, что ЕС и Украине — труба, если Россия и США договорятся

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то труба настанет Евросоюзу и Украине, передает БелТА.
— Если Россия договорится с США — труба Европе и Украине вместе взятым, — предупредил белорусский лидер.
Белорусский президент подчеркнул, что сейчас в руках и переговорном процессе России и США «находится судьба этой Европы». При этом Лукашенко заметил, что ЕС повел и до сих пор ведет себя недальновидно.
Но еще глава республики заметил, что ЕС не получится обвести Россию и Беларусь вокруг пальца — «в очередной раз пообещав».
— Мы знаем свои цели, свои интересы, — констатировал белорусский лидер.
В свою очередь президент России Владимир Путин добавил к словам Александра Лукашенко свое резюме, согласившись с заявлением белорусского коллеги. Однако российский лидер образные слова Лукашенко о трубе конкретизировал заявлением о газовой трубе.
— Действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, которая может получать дешевый российский газ, — констатировал он.
Также Владимир Путин заявил, что учет интересов Беларуси — в национальных интересах России.
А еще Александр Лукашенко сказал, что украинцам давно пора прекратить огонь и начать переговоры.
Между тем договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.