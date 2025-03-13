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Лукашенко предупредил, что ЕС и Украине — труба, если Россия и США договорятся

Лукашенко уверен, что ЕС и Украине настанет труба, если Россия и США договорятся.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то труба настанет Евросоюзу и Украине, передает БелТА.

— Если Россия договорится с США — труба Европе и Украине вместе взятым, — предупредил белорусский лидер.

Белорусский президент подчеркнул, что сейчас в руках и переговорном процессе России и США «находится судьба этой Европы». При этом Лукашенко заметил, что ЕС повел и до сих пор ведет себя недальновидно.

Но еще глава республики заметил, что ЕС не получится обвести Россию и Беларусь вокруг пальца — «в очередной раз пообещав».

— Мы знаем свои цели, свои интересы, — констатировал белорусский лидер.

В свою очередь президент России Владимир Путин добавил к словам Александра Лукашенко свое резюме, согласившись с заявлением белорусского коллеги. Однако российский лидер образные слова Лукашенко о трубе конкретизировал заявлением о газовой трубе.

— Действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, которая может получать дешевый российский газ, — констатировал он.

Также Владимир Путин заявил, что учет интересов Беларуси — в национальных интересах России.

А еще Александр Лукашенко сказал, что украинцам давно пора прекратить огонь и начать переговоры.

Между тем договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.