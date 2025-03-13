Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие

«Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны», — пишет агентство.
По данным Блумберг, 15 крупнейшим европейским членам альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону.
«Принимая во внимание уроки… украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения — ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics», — цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.
По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.