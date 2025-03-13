WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности

По данным издания, обсуждения во время визита, о которых раньше не сообщалось, сосредоточились на сокращении сотрудников и деятельности ведомства. Один из неназванных чиновников назвал разговор Маска с руководством агентства «позитивным».
«Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, встречаясь с руководством», — заявили изданию бывшие и нынешние американские чиновники.
Как добавил изданию один из неназванных чиновников, остается неясным, спрашивал ли Маск о конкретных разведывательных или военных операциях агентства. Визит состоялся за день до крайнего срока для федеральных агентств представить планы реорганизации.
Неназванный представитель Агентства национальной безопасности подтвердил встречу предпринимателя с директором агентства, генералом Тимоти Хофом.
«Встречи с ключевыми советниками гарантируют, что у нас совпадают позиции», — цитирует газета заявление представителя агентства.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.