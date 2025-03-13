Путин заявил, что Россия готова на перемирие ради долгосрочного мира

«Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы», — подчеркнул Владимир Путин.