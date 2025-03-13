Кремль: Лукашенко пригласил Путина с визитом в Беларусь

Тем временем Путин сказал, что Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.