Кремль: Лукашенко пригласил Путина с визитом в Беларусь

В Кремле сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина с ответным визитом посетить Минск.
Так, 13 марта совершая свой первый зарубежный визит после переизбрания президентом Беларуси, Александр Лукашенко озвучил приглашения для российского коллеги.
— Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время, — сообщила пресс-служба Кремля.
Тем временем Путин сказал, что Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.
Кроме того, белорусский и российский президенты заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски.
Между тем договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.