Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль: Лукашенко пригласил Путина с визитом в Беларусь

Лукашенко пригласил Путина посетить Беларусь в любое удобное время.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина с ответным визитом посетить Минск.

Так, 13 марта совершая свой первый зарубежный визит после переизбрания президентом Беларуси, Александр Лукашенко озвучил приглашения для российского коллеги.

— Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время, — сообщила пресс-служба Кремля.

Тем временем Путин сказал, что Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.

Кроме того, белорусский и российский президенты заявили, что действия НАТО провоцируют стратегические риски.

Между тем договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.