Федорищев и Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти

В ходе визита была проведена экскурсия по производственным мощностям и обсуждены ключевые вопросы развития отрасли, требующие законодательного регулирования.
Леонид Слуцкий сообщил о предложении ЛДПР открыть центры профориентации для участников специальной военной операции на базе крупных российских предприятий, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что партия активно поднимает вопросы трудоустройства ветеранов и участников СВО, а также необходимости получения ими новых профессий, востребованных на рынке труда. По его словам, сектор беспилотных технологий является одним из самых динамично развивающихся, и реализация образовательных программ по этой тематике имеет важное значение для будущего страны.
Слуцкий отметил, что многие участники СВО могут найти работу именно в этой области, где навыки работы с беспилотниками будут востребованы в таких сферах, как сельское хозяйство, мониторинг лесных пожаров и доставка грузов.
«Наша партия уверена, те, кто сегодня решил посвятить свой профессиональный путь беспилотным технологиям, всегда будет востребован на рынке труда! Предприятие “Транспорт Будущего” — это действительно уникальное производство», — отметил он.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что на площадке в Тольятти будут внедряться современные технологии, такие как искусственный интеллект и цифровые двойники, что станет основой для дальнейшего научного и производственного прогресса.
В рамках визита делегации ЛДПР также запланированы обсуждения вопросов миграционной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других актуальных тем.
Ранее Слуцкий предложил учредить орден за уникальную операцию в Судже. По словам политика, «Поток» стал одним из знаковых эпизодов специальной военной операции.