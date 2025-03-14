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Федорищев и Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ, 14 марта, ФедералПресс. Делегация партии ЛДПР, возглавляемая председателем Леонидом Слуцким, посетила Самарскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором региона Вячеславом Федорищевым они побывали в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» на территории компании «Транспорт будущего».

Источник: РИА "Новости"

В ходе визита была проведена экскурсия по производственным мощностям и обсуждены ключевые вопросы развития отрасли, требующие законодательного регулирования.

Леонид Слуцкий сообщил о предложении ЛДПР открыть центры профориентации для участников специальной военной операции на базе крупных российских предприятий, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что партия активно поднимает вопросы трудоустройства ветеранов и участников СВО, а также необходимости получения ими новых профессий, востребованных на рынке труда. По его словам, сектор беспилотных технологий является одним из самых динамично развивающихся, и реализация образовательных программ по этой тематике имеет важное значение для будущего страны.

Слуцкий отметил, что многие участники СВО могут найти работу именно в этой области, где навыки работы с беспилотниками будут востребованы в таких сферах, как сельское хозяйство, мониторинг лесных пожаров и доставка грузов.

«Наша партия уверена, те, кто сегодня решил посвятить свой профессиональный путь беспилотным технологиям, всегда будет востребован на рынке труда! Предприятие “Транспорт Будущего” — это действительно уникальное производство», — отметил он.

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что на площадке в Тольятти будут внедряться современные технологии, такие как искусственный интеллект и цифровые двойники, что станет основой для дальнейшего научного и производственного прогресса.

В рамках визита делегации ЛДПР также запланированы обсуждения вопросов миграционной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других актуальных тем.

Ранее Слуцкий предложил учредить орден за уникальную операцию в Судже. По словам политика, «Поток» стал одним из знаковых эпизодов специальной военной операции.