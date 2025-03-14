Федорищев и Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти

Леонид Слуцкий сообщил о предложении ЛДПР открыть центры профориентации для участников специальной военной операции на базе крупных российских предприятий, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что партия активно поднимает вопросы трудоустройства ветеранов и участников СВО, а также необходимости получения ими новых профессий, востребованных на рынке труда. По его словам, сектор беспилотных технологий является одним из самых динамично развивающихся, и реализация образовательных программ по этой тематике имеет важное значение для будущего страны.