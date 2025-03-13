«ЦИК сообщит дату на следующей неделе». Пресс-секретарь Эйсмонт высказалась о дате инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, когда будет объявлена дата инаугурации белорусского лидера, пишет ТАСС.
По словам Эйсмонт, Центризбирком должен обнародовать дату инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко на следующей неделе, то есть с 17 по 23 марта.
— ЦИК должен сообщить дату инаугурации на следующей неделе, — прокомментировала она.
Напомним, ЦИК 3 февраля 2025-го утвердил победу Лукашенко на президентских выборах, состоявшихся 26 января. Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов на выборах президента.
И не так давно пресс-секретарь Эйсмонт сказала про подготовку к инаугурации Лукашенко.
А еще в Кремле сообщили, что Лукашенко пригласил Путина с визитом в Беларусь.
Тем временем Путин сказал, что Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве.