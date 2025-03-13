Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине

«Они пытаются продвинуть сейчас этот пресловутый план, который предполагает развертывание военного присутствия стран НАТО на Украине. В то же время британцы прекрасно понимают абсурдную неприемлемость этой затеи для нашей страны», — сказал Келин в эфире «Соловьев Live».
По его словам, Лондон «серьезно вложился» в противостояние с Россией за прошедшие годы.
«Я бы не сказал, что они пытаются подорвать эти (мирные — ред.) усилия, но они пытаются вклиниться в мирные усилия, которые проводит (президент США Дональд — ред.) Трамп лично и его команда. Вклиниться, чтобы здесь занять свою нишу и, наверное, не столько помешать, сколько попытаться всё же спасти этот украинский проект, потому что потом объяснять, что (был — ред.) неправильный курс, — это очень трудно будет», — отметил глава российского диппредставительства.
Келин добавил, что не видит предпосылок для изменения курса Лондона в отношении Москвы.
«В том, что касается политических партий… Здесь до 80% выступают за продолжение конфронтации, за продолжение поддержки Украины, накачивание её оружием, деньгами, всем, чем возможно», — заключил посол РФ.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передавало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле».