Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине

«Я бы не сказал, что они пытаются подорвать эти (мирные — ред.) усилия, но они пытаются вклиниться в мирные усилия, которые проводит (президент США Дональд — ред.) Трамп лично и его команда. Вклиниться, чтобы здесь занять свою нишу и, наверное, не столько помешать, сколько попытаться всё же спасти этот украинский проект, потому что потом объяснять, что (был — ред.) неправильный курс, — это очень трудно будет», — отметил глава российского диппредставительства.