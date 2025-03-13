Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос утраты земель по итогам конфликта

«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (вероятно, Запорожская АЭС. — “Газета.Ru”). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее многие отдельные вопросы уже были обсуждены», — объяснил американский лидер.