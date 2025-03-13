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Песков: у ЕС остались сферы, в которых можно ввести санкции против РФ

Представитель Кремля назвал санкционную политику Евросоюза ошибочной и тупиковой.

Источник: Аргументы и факты

У Евросоюза пока остаются возможности для введения антироссийских санкций в некоторых областях, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Песков охарактеризовал санкционную политику Евросоюза как ошибочную и тупиковую, отметив, что она вредит обеим сторонам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США Дональда Трампа уже рассматривают различные сценарии смягчения санкций, введенных ранее против РФ.