Песков: у ЕС остались сферы, в которых можно ввести санкции против РФ

У Евросоюза пока остаются возможности для введения антироссийских санкций в некоторых областях, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.
Песков охарактеризовал санкционную политику Евросоюза как ошибочную и тупиковую, отметив, что она вредит обеим сторонам.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США Дональда Трампа уже рассматривают различные сценарии смягчения санкций, введенных ранее против РФ.