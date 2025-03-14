Беглов: Бессмертный полк пройдет по Невскому проспекту

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в офлайн-формате по Невскому проспекту. С таким заявлением выступил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» в четверг, 13 марта.
— Сейчас сделаем всё, чтобы вернуть шествие на Невский проспект. Для нас это очень важно. 50 тысяч петербуржцев получат президентские медали «80 лет Победы». Пусть они увидят, что подвиг их поколения — Поколения Победителей, не забыт и забыт не будет, — подчеркнул глава Северной столицы.
Он отметил, что власти города будут следить за обстановкой перед принятием окончательного решения. Само шествие «Бессмертного полка» регулярно проходит в России с 2012 года в День Победы. Однако во время пандемии новой коронавирусной инфекции акция проходила исключительно в онлайн-формате. Всего в Петербурге в честь юбилея Великой Победы планируют провести 329 мероприятий.