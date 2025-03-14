Беглов: Бессмертный полк пройдет по Невскому проспекту

Он отметил, что власти города будут следить за обстановкой перед принятием окончательного решения. Само шествие «Бессмертного полка» регулярно проходит в России с 2012 года в День Победы. Однако во время пандемии новой коронавирусной инфекции акция проходила исключительно в онлайн-формате. Всего в Петербурге в честь юбилея Великой Победы планируют провести 329 мероприятий.