«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошёл на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — говорится в заявлении политика.
Медведчук напомнил, что украинские власти не раз демонстрировали неспособность соблюдать договорённости. По его словам, после событий 2014 года в Донбассе неоднократно объявлялись режимы прекращения огня, однако они постоянно нарушались ВСУ.
Кроме того, Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны коллективного Запада и теперь имеет все основания не доверять его заявлениям. Именно поэтому любые договорённости о прекращении огня останутся пустыми словами, если не будут обеспечены надёжные гарантии их выполнения, заключил Медведчук.
Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин тоже согласился на перемирие, но с одним нюансом.