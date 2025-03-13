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«Пошёл на хитрость»: На Украине раскрыли план Зеленского с перемирием

Согласие Владимира Зеленского на предложение США временно прекратить боевые действия является лишь хитрым ходом бывшего комика, который планирует использовать ситуацию в своих интересах. Об этом заявил экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: Life.ru

«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошёл на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — говорится в заявлении политика.

Медведчук напомнил, что украинские власти не раз демонстрировали неспособность соблюдать договорённости. По его словам, после событий 2014 года в Донбассе неоднократно объявлялись режимы прекращения огня, однако они постоянно нарушались ВСУ.

Кроме того, Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны коллективного Запада и теперь имеет все основания не доверять его заявлениям. Именно поэтому любые договорённости о прекращении огня останутся пустыми словами, если не будут обеспечены надёжные гарантии их выполнения, заключил Медведчук.

Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин тоже согласился на перемирие, но с одним нюансом.