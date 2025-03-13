«Пошёл на хитрость»: На Украине раскрыли план Зеленского с перемирием

Кроме того, Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны коллективного Запада и теперь имеет все основания не доверять его заявлениям. Именно поэтому любые договорённости о прекращении огня останутся пустыми словами, если не будут обеспечены надёжные гарантии их выполнения, заключил Медведчук.