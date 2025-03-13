Трамп заявил, что США не станут усиливать давление на Россию ради переговоров

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — сказал Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Так он прокомментировал возможности усиления давления на Россию со стороны США.