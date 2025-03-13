Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской ФедерацииМария Захарова прокомментировала недавние высказывания советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
Она отметила, что Подоляк выражал негативные мнения о России касательно украинского кризиса, используя при этом «запрещенный русский язык», что, по ее мнению, демонстрирует лицемерие политика.
Захарова акцентировала внимание на том, что утверждения Подоляка о текущем состоянии России, в которых он призывает либо прекратить «играть» и продолжать агрессивные действия, либо выполнить условия сделки с США, кажутся ей абсурдными.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова раскритиковала бывшего главу ведомства Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому.