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Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме

Советник офиса Владимира Зеленского высказывается на русском языке.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской ФедерацииМария Захарова прокомментировала недавние высказывания советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

Она отметила, что Подоляк выражал негативные мнения о России касательно украинского кризиса, используя при этом «запрещенный русский язык», что, по ее мнению, демонстрирует лицемерие политика.

Захарова акцентировала внимание на том, что утверждения Подоляка о текущем состоянии России, в которых он призывает либо прекратить «играть» и продолжать агрессивные действия, либо выполнить условия сделки с США, кажутся ей абсурдными.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова раскритиковала бывшего главу ведомства Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому.