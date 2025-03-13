Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал ход переговоров с Россией «позитивным» и рассказал, почему не использует рычаги влияния на РФ

Трамп: у США есть рычаги влияния, но мы не будем о них говорить.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме, до началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам президента США, переговоры идут «довольно позитивно».

Дональд Трамп добавил, что на сегодняшней встрече были сделаны позитивные заявления. Обсуждения активно продолжаются и сейчас.

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — заключил Дональд Трамп.

Американские представители надеются на согласие России с позицией Вашингтона. Это касается, в том числе, недолгосрочного прекращения огня.