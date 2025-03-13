Захарова назвала белибердой слова Подоляка о положении РФ в сделке с США

Дипломат обратила внимание, что Подоляк, в частности, сказал: «РФ сейчас находится в таком состоянии, когда надо либо перестать играть и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США».
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала дипломат в своем Telegram-канале. Захарова сопроводила запись фрагментом из фильма «Банды Нью-Йорка», где один из героев говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь».
11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву.
Президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что идея перемирия правильная и Россия ее поддерживает, однако есть вопросы, которые необходимо обсудить. Глава российского государства отметил, что Москва будет договариваться о дальнейших шагах по прекращению конфликта на Украине и достижению приемлемых соглашений, исходя из ситуации на земле, которая стремительно меняется в пользу России.