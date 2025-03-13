Захарова назвала белибердой слова Подоляка о положении РФ в сделке с США

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что идея перемирия правильная и Россия ее поддерживает, однако есть вопросы, которые необходимо обсудить. Глава российского государства отметил, что Москва будет договариваться о дальнейших шагах по прекращению конфликта на Украине и достижению приемлемых соглашений, исходя из ситуации на земле, которая стремительно меняется в пользу России.