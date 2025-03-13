Генсек НАТО и Трамп вместе высмеяли Байдена на встрече. Видео

Байдена высмеяли в Белом доме, где он проработал 4 года на посту президента США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп в ходе общения в Белом доме посмеялись над бывшим американским главой Джо Байденом. Этот момент запечатлели журналисты.
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«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем [Байден] за свои четыре года», — сказал Трамп генсеку НАТО, после чего они рассмеялись. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Байден на посту президента США удивлял мир своими нелепыми шутками и неспособностью держаться на ногах. а 17 дней нового года он успел допустить три нелепости, которые разошлись в мировых СМИ. О том, чем запомнится последний месяц Байдена на посту президента, — в материале URA.RU.